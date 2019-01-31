Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24. SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA ROMA-FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO INVECE FORTI RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL CENTRO;
MEDESIMA SITUAZIONE DI TRAFFICO CONGESTIONATO ANCHE SU TUTTO IL TRATTO URBANO DELLA A24, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCORA INCOLONNAMENTI SULLA CASILINA TRA VALMONTONE E S. CESAREO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO VERSO ROMA, E PROSEGUENDO, TRA SPINACETO E L’INNESTO CON LA COLOMBO;
CODE PER UN INCIDENTE ANCHE SULL’INTERO TRATTO DI VIA DELLA SCAFA E VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI ACILIA ANCORA UNA VOLTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE;
INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA APPIA TRA ALBANO E FRATTOCCHIE VERSO IL CENTRO.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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