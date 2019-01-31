Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SULLA A91 ROMA – FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA A24 ROMA TERAMO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI TIVOLI IN DIREZIONE TERAMO
PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE TERAMO
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA POMEZIA ED APRILIA IN DIREZIONE LATINA
MENTRE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI E PIU AVANTI A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE
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