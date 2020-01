Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 07:30

VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020 ORE 07.20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO IN DIREZIONE EUR

ANCHE SU VIA APPIA SI PROCEDE A RILENTO TRA CAVA DEI SELCI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

LA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE ROMA NAPOLI VIA FORMIA E SULLA LINEA ROMA TERMINI -NETTUNO SONO RALLENTATE PER UN GUASTO TECNICO ALLA LINEA TRA CAMPOLEONE E POMEZIA-SANTA PALOMBA. FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

TERMINIAMO CON LE CHIUSURE STRADALI A CAUSA DI FRANE:

NEL REATINO, LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 7+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

MENTRE IN PROVINCIA DI LATINA LA SP125 AUSENTE DAL KM 17+900 AL KM 20+750 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

E NEL FRUSINATE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral