Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020 ORE 07.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
INIZIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SU VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO IN DIREZIONE EUR
ANCHE SU VIA APPIA SI PROCEDE A RILENTO TRA CAVA DEI SELCI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
LA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE ROMA NAPOLI VIA FORMIA E SULLA LINEA ROMA TERMINI -NETTUNO SONO RALLENTATE PER UN GUASTO TECNICO ALLA LINEA TRA CAMPOLEONE E POMEZIA-SANTA PALOMBA. FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
TERMINIAMO CON LE CHIUSURE STRADALI A CAUSA DI FRANE:
NEL REATINO, LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 7+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
MENTRE IN PROVINCIA DI LATINA LA SP125 AUSENTE DAL KM 17+900 AL KM 20+750 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
E NEL FRUSINATE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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