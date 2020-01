Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 09:15

VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020 ORE 8.35 VALERIA VERNINI

INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA

ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E NEL SENSO OPPOSTO TRA TOR CEVARA E RACCORDO ANCHE PER UN VEICOLO IN PANNE

SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA RACCORDO E PARCO DE MEDICI E A SEGUIRE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR

SU VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI E A SEGUIRE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI ROMA

TRAFFICO INTENSO SU VIA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI

SI PROCEDE A RILENTO SU VIA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E RACCORDO

MENTRE SU VIA APPIA PERMANGONO CODE DA VIA ENZO FERRARI A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO

SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AI CANTIERI

SULL’A24 ROMA TERAMO SONO IN CORSO FINO ALLE ORE 17 DI OGGI I LAVORI TRA CARSOLI E VICOVARO A CURA DI STRADE DEI PARCHI. PRESTARE ATTENZIONI ALLA SEGNALETICA.

