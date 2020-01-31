Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020 ORE 8.35 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO CON IL RACCORDO,IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E NEL SENSO OPPOSTO TRA TOR CEVARA E RACCORDO ANCHE PER UN VEICOLO IN PANNE
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA RACCORDO E PARCO DE MEDICI E A SEGUIRE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR
SU VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI E A SEGUIRE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI ROMA
TRAFFICO INTENSO SU VIA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI
SI PROCEDE A RILENTO SU VIA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E RACCORDO
MENTRE SU VIA APPIA PERMANGONO CODE DA VIA ENZO FERRARI A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO
SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AI CANTIERI
SULL’A24 ROMA TERAMO SONO IN CORSO FINO ALLE ORE 17 DI OGGI I LAVORI TRA CARSOLI E VICOVARO A CURA DI STRADE DEI PARCHI. PRESTARE ATTENZIONI ALLA SEGNALETICA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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