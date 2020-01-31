Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020 ORE 9.35 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE IN MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA TUSCOLANA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DLE CENTRO
SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA VIA DI VALLERANO E RACCORDO IN DIREZIONE DELL’EUR
ANCHE SI VIA DI CASTEL DI LEVA SI STA IN CODA TRA VIA DI TORRE SANT’ANASTASIA E VIA DELLA CECCHIGNOLA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
CODE A TRATTI SU VIA DEI LAGHI TRA VIA APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA
SU VIA CASILINA CODE ANCHE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI
,A SEGUIRE CODE TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN DIREZIONE DI ROMA
PASSIAMO AI CANTIERI
SULLA ROMA CIVITAVECCHIA CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IL CASELLO DI CIVITAVECCHIA SUD IN USCITA PER CHI PROVIENE DA ROMA. USCITA CONSIGLIATA SANTA SEVERA- SANTA MARINELLA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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