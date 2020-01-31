Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020 ORE 10.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DLE TERRITORIO ECCETTO DEI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
ANCHE SU VIA DI VERMICINO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA ENRICO FERMI E EVIA GROTTI DAMA
SU VIA SALARIA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DI FONTANA DI PAPA
PASSIAMO AI CANTIERI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD QUESTA SERA IN FASCIA ORARIA 22-5 CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA VERSO ROMA PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI ENTRARE A SAN CESAREO
SULLA ROMA CIVITAVECCHIA CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IL CASELLO DI CIVITAVECCHIA SUD IN USCITA PER CHI PROVIENE DA ROMA. USCITA CONSIGLIATA SANTA SEVERA- SANTA MARINELLA
SULL’A24 ROMA TERAMO SONO IN CORSO FINO ALLE ORE 17 DI OGGI I LAVORI TRA CARSOLI E VICOVARO A CURA DI STRADE DEI PARCHI. PRESTARE ATTENZIONI ALLA SEGNALETICA.
TERMINIAMO CON LE CHIUSURE STRADALI A CAUSA DI FRANE:
NEL REATINO, LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 7+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
MENTRE IN PROVINCIA DI LATINA LA SP125 AUSENTE DAL KM 17+900 AL KM 20+750 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
E NEL FRUSINATE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
ANCHE LA SP4 SETTEVENE PALO E’ ANCORA CHIUSA ALL’LATEZZA DI CERVETERI TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE NELLE DUE DIREZIONI
PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA E ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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