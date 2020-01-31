Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020 ORE 11.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO DEI RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI E A SEGUIRE
SI STA IN CODA TRA TORRE GAIA E RACCORDO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI IN VIA WALTER TOBACCI IN DIREZIONE DI ROMA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE SULLA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO I LAVORI RELATIVI ALLA 3 MICROFASE SU VIA CASILINA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI INTERSCAMBIO TRA FERROVIE REGIONALI E METRO C ISTITUENDO SENSO UNICO SU VIA CASILINA IN DIREZIONE CENTRO TRA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO E ISTITUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INGLESE OSSIA SENSI DI MARCIA INVERTITI TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E LARGO GALEAZZO ALESSI
PASSIAMO AI CANTIERI
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD QUESTA SERA IN FASCIA ORARIA 22-5 CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA VERSO ROMA PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI ENTRARE A SAN CESAREO
SULLA ROMA CIVITAVECCHIA CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IL CASELLO DI CIVITAVECCHIA SUD IN USCITA PER CHI PROVIENE DA ROMA. USCITA CONSIGLIATA SANTA SEVERA- SANTA MARINELLA
SULL’A24 ROMA TERAMO SONO IN CORSO FINO ALLE ORE 17 DI OGGI I LAVORI TRA CARSOLI E VICOVARO A CURA DI STRADE DEI PARCHI. PRESTARE ATTENZIONI ALLA SEGNALETICA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral