Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 12:30

VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA LAGHETTO E BORGHESIANA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA PONTINA CODE PER LAVORI TRA APRILIA E CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA

PASSIAMO AI CANTIERI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD QUESTA SERA IN FASCIA ORARIA 22-5 CHIUSO LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA VERSO ROMA PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI ENTRARE A SAN CESAREO

SULLA ROMA CIVITAVECCHIA CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IL CASELLO DI CIVITAVECCHIA SUD IN USCITA PER CHI PROVIENE DA ROMA. USCITA CONSIGLIATA SANTA SEVERA- SANTA MARINELLA

SULL’A24 ROMA TERAMO SONO IN CORSO FINO ALLE ORE 17 DI OGGI I LAVORI TRA CARSOLI E VICOVARO A CURA DI STRADE DEI PARCHI. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

TERMINIAMO CON LE CHIUSURE STRADALI A CAUSA DI FRANE:

NEL REATINO, LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 7+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

MENTRE IN PROVINCIA DI LATINA LA SP125 AUSENTE DAL KM 17+900 AL KM 20+750 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

E NEL FRUSINATE LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

ANCHE LA SP4 SETTEVENE PALO E’ ANCORA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI CERVETERI TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE NELLE DUE DIREZIONI

PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA E ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO

