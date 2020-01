Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 15:30

VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA

CODE PER INCIDENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA TRA SANT’ANTONIO E LA FORCELLA NEI PRESSI DI FROSINONE

CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE ANCHE QUI PER INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA

CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI APRILIA IN DIREZIONE ANZIO

SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE

E INFINE SULLA DI FIUGGI CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NEI PRESSI DI PALESTRINA

DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral