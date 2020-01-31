Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA
CODE PER INCIDENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASILINA TRA SANT’ANTONIO E LA FORCELLA NEI PRESSI DI FROSINONE
CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE ANCHE QUI PER INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI APRILIA IN DIREZIONE ANZIO
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO LAZIALE
E INFINE SULLA DI FIUGGI CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NEI PRESSI DI PALESTRINA
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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