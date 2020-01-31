Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020 ORE 17.05 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA
SULLA CASILINA CODE NEI PRESSI DI SAN CESAREO, VALMONTONE E OSTERIA DELLA FONTANA
CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI
CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA VALLELLATA E VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE ANZIO
SEMPRE SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI
E INFINE SULLA DI FIUGGI CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NEI PRESSI DI PALESTRINA
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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