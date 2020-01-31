Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020 ORE 19.05 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA E CODE PER CURIOSI IN CARREGGIATA OPPOSTA
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LAURENTINA E PONTINA
IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA
CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E SPINACETO PER UN INCIDENTE
CODE ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISIONE AL GRA
CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA VALLELLATA E VIA DEL COMMERCIO IN DIREZIONE ANZIO
SEMPRE SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI
SULLA VIA DEL MARE CODE NEI PRESSI DI PAVONA E DI POMEZIA IN ENTRAMBI I SENSI
E INFINE A FORMIA CODE SULLA FLACCA E SULL’APPIA, DOVE TROVIAMO CODE ANCHE NEI PRESSI DI SCAURI
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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