Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ 31 GENNAIO 2020 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E SPINACETO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE POMEZIA
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE E VELLETRI
SULLA VIA DEL MARE CODE NEI PRESSI DI PAVONA E DI POMEZIA IN ENTRAMBI I SENSI
E INFINE A FORMIA CODE SULLA FLACCA E SULL’APPIA, DOVE TROVIAMO CODE ANCHE NEI PRESSI DI SCAURI
WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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