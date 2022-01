Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 18:35 ERICA TERENZI

SULLA SALARIA, CODE PER INCIDENTE TRA OSTERIA NUOVA E POGGIO SAN LORENZO NELLE DUE DIREZIONI.

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

FILE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E ANAGNINA.

ANCORA DISAGI PER L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA: CODE, TRA PORTONACCIO E LA TANEGNZIALE EST DOVE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO.

E SEMPRE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO SI VIAGGIA A RILENTO IN USCITA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE.

E PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA METRO C SU INTERNA LINEA A CAUSA DI UN ATTO VANDALICO ALLA STAZIONE DI TORRE MAURA.

