Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 18:35 ERICA TERENZI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA SALARIA, CODE PER INCIDENTE TRA OSTERIA NUOVA E POGGIO SAN LORENZO NELLE DUE DIREZIONI.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
FILE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E ANAGNINA.
ANCORA DISAGI PER L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA: CODE, TRA PORTONACCIO E LA TANEGNZIALE EST DOVE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO.
E SEMPRE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO SI VIAGGIA A RILENTO IN USCITA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE.
E PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA METRO C SU INTERNA LINEA A CAUSA DI UN ATTO VANDALICO ALLA STAZIONE DI TORRE MAURA.
DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral