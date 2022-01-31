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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 18:45

di - 31 Gennaio 2022 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 18:35 ERICA TERENZI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA SALARIA, CODE PER INCIDENTE TRA OSTERIA NUOVA E POGGIO SAN LORENZO NELLE DUE DIREZIONI.
    CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
    FILE PER INCIDENTE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E ANAGNINA.
    ANCORA DISAGI PER L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA: CODE, TRA PORTONACCIO E LA TANEGNZIALE EST DOVE SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO.
    E SEMPRE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO SI VIAGGIA A RILENTO IN USCITA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE.
    E PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RALLENTATO IL SERVIZIO DELLA METRO C SU INTERNA LINEA A CAUSA DI UN ATTO VANDALICO ALLA STAZIONE DI TORRE MAURA.
    DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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