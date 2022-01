Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 31 GENNAIO 2022 ORE 20:20 ERICA TERENZI

RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRAFFICO TRA LAURENTINA E ANAGNINA IN SMALTIMENTO.

E PER IL GHIACCIO, SONO ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SULLA SUBLACENSE, FILETTINO CAPISTRELLO E CAMPO STAFFI.

DALLE 23 DI QUESTA NOTTE E FINO ALLE 6 DI DOMANI 1 FEBBRAIO, PER LAVORI SULLA A1 ROMA-NAPOLI, E’ CHIUSO IL CASELLO DI VALMONTONE IN USCITA PER CHI PROVIENE DA ROMA. E’ COMUNQUE POSSIBILE UTILIZZARE LO SVINCOLO DI COLLEFERRO.

RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.

