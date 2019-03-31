Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO.
QUESTA MATTINA SI SVOLGERA’ UNA CORSA PODISTICA PER 10KM NELL’AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO, CON PARTENZA ALLE 09.30 DALLE TERME DI CARACALLA NELLE STRADE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, CON CONSEGUENTI CHIUSURE DELLE VIE E PIAZZA INTERESSATE DALLA MARATONA.
RICORDIAMO CHE ALLE ORE 15.00 ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI GIOCHERÀ L’INCONTRO DI CALCIO TRA ROMA E NAPOLI, VALIDO PER LA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A.
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PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE
DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.
POSSIBILI INOLTRE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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