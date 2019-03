Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO E’ ANCORA REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO.

PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI RICORDIAMO CHE QUESTA MATTINA SI SVOLGERA’ UNA CORSA PODISTICA PER 10KM NELL’AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO, CON PARTENZA ALLE 09.30 DALLE TERME DI CARACALLA NELLE STRADE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, CON CONSEGUENTI CHIUSURE DELLE VIE E PIAZZA INTERESSATE DALLA MARATONA.

INFINE NEL PRIMO POMERIGGIO ALLE ORE 15.00 ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI GIOCHERÀ L’INCONTRO DI CALCIO TRA ROMA E NAPOLI, VALIDO PER LA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A.

PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE

DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.

POSSIBILI INOLTRE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

