Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ ANCORA REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO.
RICORDIAMO CHE RESTA ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA LITORANEA TRA FOGLIANO E VIA DEL LIDO LOC. PRATO DI COPPOLA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI NELL’AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO, SI STA SVOLGENDO UNA CORSA PODISTICA DI 10KM DALLE TERME DI CARACALLA A DIVERSE STRADE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, CON CONSEGUENTI CHIUSURE DELLE VIE E PIAZZA INTERESSATE DALLA MARATONA.
INFINE NEL PRIMO POMERIGGIO ALLE ORE 15.00 ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI GIOCHERÀ L’INCONTRO DI CALCIO TRA ROMA E NAPOLI, VALIDO PER LA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A.
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PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE
DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.
POSSIBILI INOLTRE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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