Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 11:30

SUL RACCORDO IL TRAFFICO E’ ANCORA REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA

CODE INVECE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA

RALENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA NOMENTANA CODE TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO VERSO ROMA

INFINE RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA TORREIMPETRA E PALIDORO VERSO LADISPOLI

PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI NELL’AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO, SI STA SVOLGENDO UNA CORSA PODISTICA DI 10KM DALLE TERME DI CARACALLA A DIVERSE STRADE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, CON CONSEGUENTI CHIUSURE DELLE VIE E PIAZZA INTERESSATE DALLA MARATONA.

INFINE NEL PRIMO POMERIGGIO ALLE ORE 15.00 ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI GIOCHERÀ L’INCONTRO DI CALCIO TRA ROMA E NAPOLI, VALIDO PER LA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A.

PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE

DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.

POSSIBILI INOLTRE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

