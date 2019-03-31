Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E ARDEATINA
CODE POI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA NOMENTANA CODE TRA SANT’ALESSANDRO E RACCORDO VERSO ROMA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA RACCORDO E CASTEL DI GUIDO E PIU’ AVANTI TRA TORREIMPETRA E PALIDORO VERSO LADISPOLI
PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI NELL’AMBITO DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO, ANCORA SI STA SVOLGENDO UNA CORSA PODISTICA DI 10KM DALLE CHE COINVOLGE DIVERSE STRADE DEL CENTRO DELLA CAPITALE, CON CONSEGUENTI CHIUSURE DELLE VIE E PIAZZA INTERESSATE DALLA MARATONA.
INFINE NEL PRIMO POMERIGGIO ALLE ORE 15.00 ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI GIOCHERÀ L’INCONTRO DI CALCIO TRA ROMA E NAPOLI, VALIDO PER LA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A.
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PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE
DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.
POSSIBILI INOLTRE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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