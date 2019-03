Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA TRA LA PISANA E VIA DEL MARE

SULLA VIA DEL MARE CODE A TRATTI ANCHE PER UN INCIDENTE TRA RACCORDO E CENTRO GIANO IN DIREZIONE OSTIA

SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA

RALLENTAMENTI POI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE RALLENTAMENTI TRA TORREIMPETRA E PALIDORO SULL’AURELIA VERSO LADISPOLI

PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI

NEL PRIMO POMERIGGIO ALLE ORE 15.00 ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI GIOCHERÀ L’INCONTRO DI CALCIO TRA ROMA E NAPOLI, VALIDO PER LA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A.

PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE

DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.

POSSIBILI INOLTRE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

