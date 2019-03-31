Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA TRA LA PISANA E VIA DEL MARE
SULLA VIA DEL MARE CODE A TRATTI ANCHE PER UN INCIDENTE TRA RACCORDO E CENTRO GIANO IN DIREZIONE OSTIA
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA
RALLENTAMENTI POI SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE RALLENTAMENTI TRA TORREIMPETRA E PALIDORO SULL’AURELIA VERSO LADISPOLI
PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI
NEL PRIMO POMERIGGIO ALLE ORE 15.00 ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI GIOCHERÀ L’INCONTRO DI CALCIO TRA ROMA E NAPOLI, VALIDO PER LA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A.
PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITÀ, PREVISTA UNA PARTICOLARE
DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA DELLO STADIO, CON DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE TEMPORANEE.
POSSIBILI INOLTRE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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