Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 16:30

IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

UNICHE CRITICITA’

UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE, INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 14+900, IN DIREZIONE OSTIA CAUSA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A PARTIRE DA CASAL BERNOCCHI

ALTRO INCIDENTE SU VIA AURELIA, PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, VERSO CIVITAVECCHIA

PASSIAMO AGLI EVENTI

A ROMA SI STA SVOLGENDO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-NAPOLI

VALIDO PER LA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A

LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO E’ ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO

SUL TRATTO URBANO DELL’A24, AL VIA DOMANI I LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE

LA GALLERIA PITTALUGA SARÀ CHIUSA DI NOTTE, DALLE 21 ALLE 6,

TRA LO SVINCOLO DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER I VEICOLI IN ARRIVO DALL’AUTOSTRADA E DIRETTI VERSO LA TANGENZIALE EST, USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO DI VIA DI PORTONACCIO,

MENTRE SARÀ INTERDETTO L’ACCESSO A TUTTI I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA TORELLI E DIRETTI VERSO LA TANGENZIALE EST COME ANCHE A QUELLI PROVENIENTI DALLA TANGENZIALE EST E DIRETTI VERSO IL GRA/A24/A25, CHE POTRANNO UTILIZZARE IN ALTERNATIVA L’INGRESSO DA PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO

I LAVORI ANDRANNO AVANTI SINO 5 APRILE

I LAVORI ANDRANNO AVANTI SINO 5 APRILE

Servizio fornito da Astral