Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
UNICHE CRITICITA’
UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE, INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 14+900, IN DIREZIONE OSTIA CAUSA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
E, NEL SENSO OPPOSTO CODE A PARTIRE DA CASAL BERNOCCHI
ALTRO INCIDENTE SU VIA AURELIA, PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, VERSO CIVITAVECCHIA
PASSIAMO AGLI EVENTI
A ROMA SI STA SVOLGENDO L’INCONTRO DI CALCIO ROMA-NAPOLI
VALIDO PER LA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A
LA CONSUETA DISCIPLINA DI TRAFFICO E’ ATTIVA NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24, AL VIA DOMANI I LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE
LA GALLERIA PITTALUGA SARÀ CHIUSA DI NOTTE, DALLE 21 ALLE 6,
TRA LO SVINCOLO DI PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER I VEICOLI IN ARRIVO DALL’AUTOSTRADA E DIRETTI VERSO LA TANGENZIALE EST, USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO DI VIA DI PORTONACCIO,
MENTRE SARÀ INTERDETTO L’ACCESSO A TUTTI I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA TORELLI E DIRETTI VERSO LA TANGENZIALE EST COME ANCHE A QUELLI PROVENIENTI DALLA TANGENZIALE EST E DIRETTI VERSO IL GRA/A24/A25, CHE POTRANNO UTILIZZARE IN ALTERNATIVA L’INGRESSO DA PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
I LAVORI ANDRANNO AVANTI SINO 5 APRILE
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral