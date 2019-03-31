Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PRIMI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI
APPIA E TUSCOLANA
SULLA ROAM-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE ROMA
CI SPOSTIAMO SULLA VIA DEL MARE CODE A TRATTI TRA ACILIA E VITINIA, VERSO IL RACCORDO
SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANA E TORVIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLE VIE ARDEATINA E APPIA RISPETTIVAMENTE
DA VIA CASTEL DI LEVA AL RACCORDO
E TRA ARICCIA E ALBANO LAZIALE, IN ENTRAMBI I CASI NELLE DUE DIREZIONI
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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