Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA

POI TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE DAL BIVIO PER SETTEBAGNI

IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROMA-FIUMICINO A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E APPIA

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD CODE DA TORRENOVA

SULLA ROMA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI DA PONTE GALERIA AL RACCORDO, IL TRAFFICO E’ CONGESIONATO IN COMPLANARE

SULLA VIA DEL MARE CODE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

ALTRE CODE SULLE VIE CLOMBO E PONTINA, NELL’ORDINE

TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA

E DA VIA

MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI, VERSO ROMA

SULLA VIA NETTUNENSE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI APRILIA POI CODE SEMPRE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E FRATTOCCHIE. TUTTO IN DIREZIONE DELL’APPIA

DA GINA PANDOLFO E' TUTTO

Servizio fornito da Astral