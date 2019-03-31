Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA
POI TRA DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CODE DAL BIVIO PER SETTEBAGNI
IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROMA-FIUMICINO A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E APPIA
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD CODE DA TORRENOVA
SULLA ROMA-FIUMICINO INCOLONNAMENTI DA PONTE GALERIA AL RACCORDO, IL TRAFFICO E’ CONGESIONATO IN COMPLANARE
SULLA VIA DEL MARE CODE TRA ACILIA E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
ALTRE CODE SULLE VIE CLOMBO E PONTINA, NELL’ORDINE
TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA
E DA VIA
MONTE D’ORO A CASTEL DI DECIMA, IN ENTRAMBI I CASI, VERSO ROMA
SULLA VIA NETTUNENSE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI APRILIA POI CODE SEMPRE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E FRATTOCCHIE. TUTTO IN DIREZIONE DELL’APPIA
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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