Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI PER UN INCIDENTE, TRA COLLEFERRO E VALMONTONE, IN DIREZIONE ROMA CI SONO 6 CHILOMETRI DI FILA CON TENDENZA ALL’AUMENTO, IL TRAFFICO SCORRE SU UNA SOLA CORSIA
CON RIPERCUSSIONI SULLA CASILINA
QUI CODE DA COLLEFERRO A VALMONTONE, IN DIREZIONE ROMA
PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE
CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E DIRAMAZIONE ROMA NORD, CON RIPERCUSSIONI PROPRIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, CODE DAL BIVIO PER SETTEBAGNI, IN ENTRATA NELLA CAPITLAE
RIENTRIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
SULLA ROMA-FIUMICINO LUNGHE CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO ANULARE, ANCHE QUI N ENTRATA A ROMA
MOLTO TRAFFICO, CODE A TRATTI SULLA VIA AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E MALAGROTTA, SEMPRE VERSO ROMA
CI FERMIAMO QUI APPUNTAMENTOA DOMANI PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
MA PRIMA ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA A TUTTI BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
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