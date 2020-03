Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 29 MARZO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L’EMERGENZA DA COVID-19 IN QUESTO MOMENTO REGISTRIAMO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

RICORDIAMO CHE SONO DUE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI E IL COMUNE DI NEROLA CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI.

COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI DUE COMUNI TUTTE LE FERMATE. ATTIVE DEVIAZIONI DEI PERCORSI.

PER QUANTO RIGUARDA INVECE GLI INTERVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, SEGNALIAMO CHE OGGI 30 MARZO IN FASCIA NOTTURNA 22:00-04:00, SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI SVINCOLO CHE IMMETTE SULLA CARREGGIATA INTERNA, DIR. TUSCOLANA-APPIA, DEL RACCORDO ANULARE.

SEGNALIAMO INOLTRE CANTIERI ATTIVI SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI TRA FERENTINO E CEPRANO. PRESTARE ATTENZIONE.

SEMPRE PER LAVORI, SONO IN CORSO SULLA NETTUNENSE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRALSPA TRA IL KM 11+500 E IL KM 14+500.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO

A SEGUITO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO SOSPESI TUTTI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE.

GARANTITI SOLO I COLLEGAMENTI NAVE.

MENTRE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA È STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI-SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI.

