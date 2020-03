Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2020 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI

NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, TRAFFICO CONTINUA A MENTANERSI SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ. CHI RIENTRA IN ITALIA HA L’OBBLIGO DI RISPETTARE 14 GIORNI DI ISOLAMENTO SANITARIO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPOTO MARITTIMO, A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE; GARANTINI SOLO QUELLI NAVE.

RICORDIAMO INFINE CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA E CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI. COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI COMUNI TUTTE LE FERMATE; ATTIVE DEVIAZIONI DEI PERCORSI.

