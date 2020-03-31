Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2020 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CI SONO ANCORA CODE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ. CHI RIENTRA IN ITALIA HA L’OBBLIGO DI RISPETTARE 14 GIORNI DI ISOLAMENTO SANITARIO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPOTO MARITTIMO, A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE; GARANTINI SOLO QUELLI NAVE.
RICORDIAMO INFINE CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA E CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI. COTRAL HA INTERDETTO ALL’INTERNO DEI COMUNI TUTTE LE FERMATE; ATTIVE DEVIAZIONI DEI PERCORSI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E APPUNTAMENTO A DOMANI
Servizio fornito da Astral