Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2021 ore 18:45

APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI DOVE UN VEICOLO IN FIAMME TRA CEPRANO E PONTECORVO PROVOCA DISAGI E CODE PER CIRCA 5 CHILOMETRI IN DIREZIONE NAPOLI.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA DISAGI PER TRAFFICO CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD, MENTRE, IN INTERNA, SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA CASSIA BIS E A24;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INVECE, TRAFFICO INTENSO TRA VIA TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN USCITA;

SI PROCEDE IN COLONNA PER TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA LA FARNESINA E LA SALARIA IN DIREZIONE EST.

PERMANGONO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO ROMA;

DISAGI ANCHE IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE CODE SULLA NETTUNENSE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA NELLE DUE DIREZIONI.

DAL 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. LE PRINCIPALI NOVITA’: SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO, LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERA’ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI, SOPPRESSE LE LINEE S05 E S10.

ED INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, RICORDIAMO CHE LA REGIONE LAZIO PASSA IN ZONA ARANCIONE. SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, VIETATI INVECE QUELLI IN ALTRE REGIONI O ALTRI COMUNI SE NON PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ.

