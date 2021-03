Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2021 ore 20:30

VIABILITÀ 30 MARZO 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO ROMA;

MENTRE SULLA CASILINA SI RALLENTA ANCORA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

DAL 7 APRILE SARANNO DI NUOVO ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. LE PRINCIPALI NOVITA’: SI AGGIUNGE AL SERVIZIO LA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO, LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUERA’ CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI, SOPPRESSE LE LINEE S05 E S10.

ED INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, RICORDIAMO CHE LA REGIONE LAZIO PASSA IN ZONA ARANCIONE. SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, VIETATI INVECE QUELLI IN ALTRE REGIONI O ALTRI COMUNI SE NON PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ.

