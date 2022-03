Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2022 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2022 ORE 08.25 ERICA TERENZI

PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO: FILE IN DIREZIONE ROMA TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST.

TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE: RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA PRENESTINA E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E AURELIA.

SULL’ARDEATINA FILE PER INCIDENTE TRA VIA VILLARICCA E FALCOGNANA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA PONTINA CONTINUANO I LAVORI; CODE DUNQUE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO.

SULL’AUTOSTRADA A24 ROMA-TERAMO RESTA CHIUSA LA CARREGGIATA TRA CARSOLI-ORICOLA E VICOVARO MANDELA, IN SEGUITO AD UNA FRANA AVVENUTA NEI PRESSI DI ROVIANO IN DIREZIONE ROMA. TRAFFICO DEVIATO SULLA VIA TIBURTINA.

