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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2022 ore 19:45

di - 31 Marzo 2022 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2022 ORE 1935 CLAUDIO VELOCCIA
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO ED IL CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SI STA IN CODA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
    IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
    IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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