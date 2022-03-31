Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2022 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2022 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO ED IL CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA VIA DEL MARE A PAVONA SI RALLENTA TRA VIA TRIESTE E VIA NAPOLI NELLE DUE DIREZIONI
RIMANENDO A PAVONA SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PINI DIREZIONE CECCHINA
TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
PERCORRENDO VIA FLAMINIA SI RALLENTA TRA LABARO E PRIMA PORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
IL SERVIZIO DELLE LINEE S, PROROGATO FINO AL TRENTA GIUGNO, ATTIVE LE S S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA PIRAMIDE
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