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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-03-2022 ore 20:30

di - 31 Marzo 2022 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 31 MARZO 2022 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO ED IL CASTEL DI DECIMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRENDO LA VIA DEL MARE A PAVONA SI RALLENTA TRA VIA TRIESTE E VIA NAPOLI NELLE DUE DIREZIONI
    RIMANENDO A PAVONA SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PINI DIREZIONE CECCHINA
    TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
    IN VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
    PERCORRENDO VIA FLAMINIA SI RALLENTA TRA LABARO E PRIMA PORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    IL SERVIZIO DELLE LINEE S, PROROGATO FINO AL TRENTA GIUGNO, ATTIVE LE S S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA PIRAMIDE
    Servizio fornito da Astral

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