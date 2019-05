Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A ROMA PRIMI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA

NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA A24 E SETTECAMINI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A ROMA

SU VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI

CODE SU VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI SANT’ALESSANDRO E PIU’ AVANTI DEL RACCORDO

POI TRAFFICO RALLENTATO SU VIA APPIA DAL BIVIO PER CIAMPINO A VIA DELLE CAPANELLE

SITUAZIONE ANALOGA, RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

TUTTO RICORDIAMO, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA TERMINI-CENTOCELLE, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA SULL’INTERA LINEA

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral