Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

PARTIAMO DAL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA

SITUAZIONE ANALOGA CODE, IN ESTERNA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA AURELIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA

TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SULLA VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA

STESSA SITUAZIONE, CODE SU VIA PONTINA DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO

SPOSTIAMOCI SU VIA TIBURTINA CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME E PIU’ AVANTI TRA SETTECAMINI E SAN BASILIO, ANCHE QUI IN DIREZIONE CENTRO

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA TERMINI-CENTOCELLE, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA SULL’INTERA LINEA

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

