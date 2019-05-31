Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO
PARTIAMO DAL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN ROMA SUD E APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA
SITUAZIONE ANALOGA CODE, IN ESTERNA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA AURELIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SULLA VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA
STESSA SITUAZIONE, CODE SU VIA PONTINA DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO
SPOSTIAMOCI SU VIA TIBURTINA CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME E PIU’ AVANTI TRA SETTECAMINI E SAN BASILIO, ANCHE QUI IN DIREZIONE CENTRO
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TERMINI-CENTOCELLE, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA SULL’INTERA LINEA
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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