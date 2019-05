Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 08:45

VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO

CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA

SITUAZIONE ANALOGA CODE, IN ESTERNA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA AURELIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SU VIA COLOMBO CODE TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE ROMA

ALTRE CODE SU VIA PONTINA DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO

SU VIA NETTUNENSE CODE DA VIA DEI CERASETI A FRATTOCCHIE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU’ AVANTI IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA, SEMPRE NELLE DUE

INFINE, CODE A TRATTI SU VIA APPIA TRA ALBANO LAZIALE E FRATTOCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA TERMINI-CENTOCELLE, LA CIRCOLAZIONE, RISOLTO ILGUASTO TECNICO, E’ TORNATA REGOLARE

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

Servizio fornito da Astral