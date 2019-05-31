Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA
SEMPRE IN INTRNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA NOMENTANA E NOMENTANA BIS
E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA E TRA PRENESTINA E CASILINA
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AVIA FIORENTINI E DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO
CODE DAL RACCORDO A PARCO DE’ MEDICI, PER UN INCIDENTE
SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO ALTRE CODE, MA PER TRAFFICO INTENSO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
SU VIA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO
SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI DA PAVONA A FRATTOCCHIE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS CODE RISPETTIVAMENTE
ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE
E DA TOR LUPARA AL RACCORDO, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE ROMA
INCOLONNAMENTI INTERESSANO LA FLAMINIA DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO
INFINE, CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMABA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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