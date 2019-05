Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA

SEMPRE IN INTRNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA NOMENTANA E NOMENTANA BIS

E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA E TRA PRENESTINA E CASILINA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AVIA FIORENTINI E DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO

CODE DAL RACCORDO A PARCO DE’ MEDICI, PER UN INCIDENTE

SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO ALTRE CODE, MA PER TRAFFICO INTENSO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

SU VIA PONTINA TRAFFICO CONGESTIONATO DA SPINACETO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE CENTRO

SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI DA PAVONA A FRATTOCCHIE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS CODE RISPETTIVAMENTE

ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE

E DA TOR LUPARA AL RACCORDO, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE ROMA

INCOLONNAMENTI INTERESSANO LA FLAMINIA DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO

INFINE, CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMABA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

Servizio fornito da Astral