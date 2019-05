Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IN INTERNA, ANCORA CODE TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA

PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE

IN ESTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA E TRA A24 E TIBURTINA

CODE IN DIMINUIZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE DA VIALE TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE AL MOMENTO DAL RACCORDO A PARCO DE’ MEDICI, MENTRE PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’ DI VIA NEWTON, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE CENTRO

SITUAZIONE INVARIATA SU VIA FLAMINIA, CODE DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO

SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS CODE NELL’ORDINE

DA TOR LUPARA AL RACCORDO

E ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE

IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE ROMA

INFINE, SU VIA NETTUNENSE RALLENTMANETI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA, NELLE DUE DIREZIONI

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

