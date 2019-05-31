Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IN INTERNA, ANCORA CODE TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA
PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, QUI ANCHE PER UN INCIDENTE
IN ESTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E PONTINA E TRA A24 E TIBURTINA
CODE IN DIMINUIZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE DA VIALE TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO
SULLA ROMA-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE AL MOMENTO DAL RACCORDO A PARCO DE’ MEDICI, MENTRE PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’ DI VIA NEWTON, IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE CENTRO
SITUAZIONE INVARIATA SU VIA FLAMINIA, CODE DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA, VERSO IL CENTRO
SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS CODE NELL’ORDINE
DA TOR LUPARA AL RACCORDO
E ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE
IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE ROMA
INFINE, SU VIA NETTUNENSE RALLENTMANETI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA, NELLE DUE DIREZIONI
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral