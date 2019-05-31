Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PUNTI CRITICI SEGNALATI
IL RACCORDO ANULARE, DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO ANCORA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E TUSCOLANA
IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFCO INTENSO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
ANCHE LE VIE AURELIA E FLAMINIA CODE RISPETTIVAMENTE
DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI
E, SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA
IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE CENTRO
RAGGIUNGIAMO LA NETTUNENSE, CODE DA VIA DEI CERASETI A FRATTOCCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-VITERBO, TRATTA URBANA, E’ CHIUSA LA STAZIONE EUCLIDE, PER INTERVENTI SULLA LINEA ELETTRICA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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