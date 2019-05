Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PUNTI CRITICI SEGNALATI

IL RACCORDO ANULARE, DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO ANCORA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E TUSCOLANA

IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFCO INTENSO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

ANCHE LE VIE AURELIA E FLAMINIA CODE RISPETTIVAMENTE

DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI

E, SEMPRE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA

IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE CENTRO

RAGGIUNGIAMO LA NETTUNENSE, CODE DA VIA DEI CERASETI A FRATTOCCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-VITERBO, TRATTA URBANA, E’ CHIUSA LA STAZIONE EUCLIDE, PER INTERVENTI SULLA LINEA ELETTRICA, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE

