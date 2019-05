Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, INFATTI LA CIRCOLAZIOEN E’ INDICATA AL MOMENTO SCORREVOLE

AD ECCEZIONE DELLE VIE

AURELIA, DOVE PERMANGONO CODE DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI

E NETTUNENSE, CODE DA VIA DEI CERASETI SINO A FRATTOCCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-VITERBO, TRATTA URBANA, TERMINATO L’INTERVENTO SULLA LINEA ELETTRICA, LA STAZIONE EUCLIDE E’ STATA RIAPERTA

INFINE A ROMA, PER UNA MANIFESTAZIONE

CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI CERCHI, DA VIA SAN TEODORO A PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’

RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’DELL’AREA CIRCOSTANTE

CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

Servizio fornito da Astral