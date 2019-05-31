Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, INFATTI LA CIRCOLAZIOEN E’ INDICATA AL MOMENTO SCORREVOLE
AD ECCEZIONE DELLE VIE
AURELIA, DOVE PERMANGONO CODE DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI
E NETTUNENSE, CODE DA VIA DEI CERASETI SINO A FRATTOCCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-VITERBO, TRATTA URBANA, TERMINATO L’INTERVENTO SULLA LINEA ELETTRICA, LA STAZIONE EUCLIDE E’ STATA RIAPERTA
INFINE A ROMA, PER UNA MANIFESTAZIONE
CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI CERCHI, DA VIA SAN TEODORO A PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’
RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’DELL’AREA CIRCOSTANTE
CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
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