Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 12.20

TRAFFICO NELLA NORMA AL MOMENTO

E’ INDICATO GENERALEMTE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24

ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO

AD ECCEZIONE

DI VIA DEI CASTELLI, DOVE CI SONO CODE, TRA VIA CAMPOBELLO E VIA PONTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

E DELLA VIA NETTUNENSE, ANCHE QUI CODE TRA VIA DELLA FALCOGNANA E FRATTOCCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PASSIAMO

AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ RALLETNATA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE

SI REGISTRANO RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IIN VIAGGIO

INFINE A ROMA, PER UNA MANIFESTAZIONE

CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI CERCHI, DA VIA SAN TEODORO A PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’

CHIUSA ANCHE PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’

IL TERMINE DELLA PROTESTA E’ PREVISTO PER LE ORE 14.00

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’DELL’AREA CIRCOSTANTE

CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA

