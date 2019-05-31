Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO NELLA NORMA AL MOMENTO
E’ INDICATO GENERALEMTE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24
ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO
AD ECCEZIONE
DI VIA DEI CASTELLI, DOVE CI SONO CODE, TRA VIA CAMPOBELLO E VIA PONTINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
E DELLA VIA NETTUNENSE, ANCHE QUI CODE TRA VIA DELLA FALCOGNANA E FRATTOCCHIE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO
AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA, LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ RALLETNATA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE
SI REGISTRANO RITARDI SINO A 20 MINUTI PER I TRENI IIN VIAGGIO
INFINE A ROMA, PER UNA MANIFESTAZIONE
CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI CERCHI, DA VIA SAN TEODORO A PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’
CHIUSA ANCHE PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’
IL TERMINE DELLA PROTESTA E’ PREVISTO PER LE ORE 14.00
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’DELL’AREA CIRCOSTANTE
CONTESTUALMENTE SONO DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO È TUTTO
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