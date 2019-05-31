Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI, PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA PONTECORVO E CASSINO, IN DIREZIONE NAPOLI.
RIENTRIAMO A ROMA DOVE, SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LABARO E L’A24 ROMA TERAMO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE RALLENTAMENTI TRAC LA STORTA E LA GIUSTINIANA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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