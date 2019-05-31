Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.
SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
CODE A TRATTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA TRA OTTAVIA E L’A24 ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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