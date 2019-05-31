Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 18.05 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE A TRATTI TRA RACCORDO E A1 ROMA NAPOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI, TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA
MENTRE IN INTERNA TRA OTTAVIA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN USCITA
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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