Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 19.05 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
CODE A TRATTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA TRA LABARO E L’APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN USCITA
SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASTEL DI DECIMA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULL’APPIA CODE TRA FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE SUD
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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