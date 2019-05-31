Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI, TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
CODE A TRATTI ANCHE NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA PINDARO VERSO OSTIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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