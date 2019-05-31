Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
VA MIGLIORANDO, INVECE, LA SITUAZIONE SUL RACCORDO CI SONO SOLO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA IN ESTERNA
E CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA PINDARO VERSO OSTIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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