Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 31 MAGGIO 2019 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI

BUONA SERA E BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

VA MIGLIORANDO, INVECE, LA SITUAZIONE SUL RACCORDO CI SONO SOLO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA IN ESTERNA

E CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA

SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA PINDARO VERSO OSTIA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI

DA FEDERICO ASCANI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral