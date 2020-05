Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO

DA OGGI ENTRA IN VIGORE L’ORARIO FESTIVO ESTIVO. DURANTE GRAN PARTE DELLA GIORNATA, LA FREQUENZA DELLE CORSE SARÀ DI 15 MINUTI

INOLTRE, SEMPRE SULLA ROMA-LIDO

QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 E SINO ALLE 23.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA

IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA:

04: TRA ACILIA E LIDO CENTRO

06: LIDO CENTRO-COLOMBO

EUR FERMI E COLOMBO SARA’ SERVITA DALLA LINEA BUS 070

I LAVORI PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DEL 5-6-7 GIUGNO, CON LE STESSE MODALITA’

IL SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO

