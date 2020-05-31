Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA E BEN TROVATI, AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
DA OGGI ENTRA IN VIGORE L’ORARIO FESTIVO ESTIVO. DURANTE GRAN PARTE DELLA GIORNATA, LA FREQUENZA DELLE CORSE SARÀ DI 15 MINUTI
INOLTRE, SEMPRE SULLA ROMA-LIDO
QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 E SINO ALLE 23.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA
IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA:
04: TRA ACILIA E LIDO CENTRO
06: LIDO CENTRO-COLOMBO
EUR FERMI E COLOMBO SARA’ SERVITA DALLA LINEA BUS 070
I LAVORI PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DEL 5-6-7 GIUGNO, CON LE STESSE MODALITA’
IL SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral