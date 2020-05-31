Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2020 ore 07:30

di - 31 Maggio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
    BUONA DOMENICA E BEN TROVATI, AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    NESSUNA CRITICITA’ AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
    DA OGGI ENTRA IN VIGORE L’ORARIO FESTIVO ESTIVO. DURANTE GRAN PARTE DELLA GIORNATA, LA FREQUENZA DELLE CORSE SARÀ DI 15 MINUTI
    INOLTRE, SEMPRE SULLA ROMA-LIDO
    QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 E SINO ALLE 23.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA
    IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA:
    04: TRA ACILIA E LIDO CENTRO
    06: LIDO CENTRO-COLOMBO
    EUR FERMI E COLOMBO SARA’ SERVITA DALLA LINEA BUS 070
    I LAVORI PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DEL 5-6-7 GIUGNO, CON LE STESSE MODALITA’
    IL SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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