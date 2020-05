Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, PRUDENZA

PER UN INCENDIO DIVAMPATO AL KM 630, LA PRESENZA DI FUMO TRA FROSINONE E CEPRANO, POTREBBE RIDURRE LA VISIBILITA’

CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO, TRA COLOMBO R CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA

CON RIPERCUSSIONI SULLACARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA

POI RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ROMA-LIDO

QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 E SINO ALLE 23.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA

IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLE LINEE 04, 06 E 070

IL SERVIZIO E’ REGOLARE INVECE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO

