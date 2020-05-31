Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2020 ore 11:30

di - 31 Maggio 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
    BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI, CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, PRUDENZA
    PER UN INCENDIO DIVAMPATO AL KM 630, LA PRESENZA DI FUMO TRA FROSINONE E CEPRANO, POTREBBE RIDURRE LA VISIBILITA’
    CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO, TRA COLOMBO R CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
    CON RIPERCUSSIONI SULLACARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA
    POI RALLENTAMENTI SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
    QUESTA SERA DALLE ORE 21.00 E SINO ALLE 23.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO A OSTIA
    IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLE LINEE 04, 06 E 070
    IL SERVIZIO E’ REGOLARE INVECE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE E ACILIA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO
    PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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